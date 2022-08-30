إزالة 272 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى الدولة وملكيات خاصة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 218 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، وذلك منذ انطلاق الموجة الـــ 20 لإزالة التعديات، يوم 13 من شهر أغسطس الجارى حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 203 حالات تعدٍ بالبناء، على مساحة 28 ألفا و256 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وإزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 65 فداناً و20 قيراطاً و11 سهماً بمختلف جهات الولاية، مضيفاً بأن الحملات نجحت أيضاً فى إزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، على مساحة 1 فدان و22 قيراطاً و11 سهماً بمراكز الفيوم وسنورس وطامية.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولى جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع فى إزالة التعديات، والعمل على تذليل أى معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.