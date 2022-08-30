انقلاب سيارة محملة بالأسمدة على الطريق الزراعى الغربى في جهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة والأسمدة الزراعية، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، عن إنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي دون حدوث إصابات.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بأسمدة زراعية، قيادة المدعو طلعت ع ع ع54 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز طما، قادمة من مركز إسنا إتجاه مصنع النيل للأسمدة بأسيوط، اختلت عجلة القيادة في يده مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

لم ينتج عن الحادث أية إصابات تم رفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات، وتحررعن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.