اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انفجار قرب مبنى تخزين الوقود فى محطة زابوروجيا النووية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 08:12 ص
انفجار قرب مبنى تخزين الوقود فى محطة زابوروجيا النووية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت إدارة مدينة إينيرغودار بمنطقة زابوروجيا بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي محطة زابوروجيا الذرية، مضيفة أن انفجار قذيفتين وقع بالقرب من تخزين الوقود المستخدم بالمحطة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في صفحتها على "تلجرام"، اليوم الثلاثاء: "اليوم في الساعة 06:50 قصفت الوحدات العسكرية الأوكرانية أراضي محطة زابوروجيا الذرية والمناطق الحدودية للمدينة، وذلك باستخدام مدفعية من العيار الثقيل. ونتيجة ذلك تم تسجيل انفجارين بالقرب من مبنى تخزين الوقود المستخدم".

 

وترى الإدارة أن القصف الأوكراني يهدف إلى إفشال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا الذرية.

 


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