اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:44 ص
أكرم القصاص
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انتقال فريق من نيابة شرق الإسكندرية لمعاينة موقع احتراق ملهى ليلي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:30 ص
انتقال فريق من نيابة شرق الإسكندرية لمعاينة موقع احتراق ملهى ليلي حريق - أرشيفية
أ ش أ/

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انتقل فريق من نيابة شرق الإسكندرية إلى موقع حريق ملهى ليلي بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية لمعاينة الملهى الذي احترقت محتوياته، لتحديد أسباب الحريق وتقدير قيمة التلفيات.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي قد تلقى بلاغا باندلاع حريق كبير بملهى ليلي فى سيدي بشر، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف.

وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينات اللازمة لتحديد سبب الحريق الذي يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وتقدير قيمة التلفيات.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات، وتم وضع الكردونات الأمنية حول الملهى المحترق، لتأمين سلامة المارة.

 


محافظة الإسكندرية

أمن الاسكندرية

السيطرة على حريق

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شرق الإسكندرية



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