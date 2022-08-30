اليوم السابع
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انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة فى نجع حمادى بقنا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:35 ص
انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة فى نجع حمادى بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، اليوم الثلاثاء، جثة غريق مجهولة الهوية، من ترعة المرة بالشيخ سالم، فى نجع جمادى بقنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة غريق فى ترعة المرة بنجع حمادى شمال قنا، وتم انتشالها والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.


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