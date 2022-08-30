اليوم السابع: حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تنفيذ التكليفات الرئاسية، بحزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين، إضافة إلى بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية النشاط الحالى والمستقبلى بمصر فى مجالات الاستكشاف والإنتاج.

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