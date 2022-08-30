اليمن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لوقف إرهاب الحوثيين

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دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لوقف إرهاب ميليشيا الحوثى.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت مساء الأحد هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن".

وقالت الوزارة "إن الحكومة اليمنية لن تسمح للحوثيين باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل الحوثيين عواقب ذلك".