اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية مستعدة لاستثمار 9 مليارات يورو في اقتصادات غرب البلقان

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:00 ص
المفوضية الأوروبية مستعدة لاستثمار 9 مليارات يورو في اقتصادات غرب البلقان اورسولا فون دير لاين
كتب : أحمد علوى

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 9 مليارات يورو في اقتصادات غرب البلقان، وجذب استثمارات تصل إلى 20 مليار يورو للمنطقة.

وخلال كلمتها في المنتدى الاستراتيجي الدولي السابع عشر في سلوفينيا، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن مثل هذه الاستثمارات ضرورية من أجل "صد محاولات الدول الاستبدادية لإبطاء التحولات الديمقراطية" في هذه المنطقة.

وأضافت: "لذلك، أطلقنا خطة استثمارية لضخ 9 مليارات يورو مع إمكانية جمع 20 مليار يورو كاستثمارات خاصة لتنمية المنطقة".

وبحسب فون دير لاين، فإن ذلك سيسمح بـ "مقاومة تدخل الدول الاستبدادية" التي "تقوض تطور المؤسسات الديمقراطية".

وأعربت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن رغبتها بمعرفة المزيد عن التعاون بين روسيا ودول غرب البلقان.

 

 


اوروبا

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