المجلس الجديد للنادى المصرى يعلن حل الأزمات المالية ويبدأ فى إعادة الهيكلة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصري و المتحدث باسم المجلس الجديد، عن حل أزمة وقف القيد، وكذلك حل الأزمات المالية، بالإضافة إلى البداية فى إعادة الهيكلة الإدارية للنادى.

وأوضح "عبد القادر" فى تصريحات صحفية، أنه تم سداد مبلغ 25000 فرانك سويسرى باقى رسوم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك للطعن على الحكم الصادر لصالح اللاعب رامى بديوى والمقدر بملغ 512000 دولار، وكانت ألزمت المحكمة الدولية الرياضية النادي المصري بسداد مبلغ 512000 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي رامي بدوي وذلك بعد شكوى اللاعب للنادي رغم أنه لم يقيد في صفوف الفريق البورسعيدي لعدم اتفاق الطرفين على إكمال بنود في العقد، وانضم اللاعب لأحد الأندية التونسية في نفس الموسم

وأضاف أنه تم سداد مبلغ 130000 دولار لنادى الوداد المغربي غرامة وقف القيد على النادي بخصوص اللاعب كازادي كاسونجو، كما تم سداد مبلغ 277000 دولار الشرط الجزائي لنادى وفاق سطيف للسماح للاعب عبدالرحيم دغموم للانتقال للنادى المصرى.

ولفت رجب عبدالقادر إلى أنه دعماً للعمل الإدارى ولأهمية البدء فى إعادة الهيكلة الإدارية بالنادى تقرر أن يعين اللواء محسن شتا - مستشارًا لمجلس الإدارة للشؤون الإدارية، كما يتولى كلا من : المحاميين أشرف العزبى ومحمد العربى عبد الرحمن الإدارة القانونية للنادى.

ويذكر أنه كانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات للنادي المصري بمحافظة بورسعيد، أعلنت مساء أمس، عن فوز مجلس رجل الأعمال كامل أبو علي، والذي يتكون من: كامل أبو علي - رئيس المجلس، الحسيني أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، أبو العزايم محمد، احمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، ياسر يحيي - أعضاء، الدكتور أحمد الطحان، محمد موسى - أعضاء تحت السن، وذلك ل 4 سنوات قادمة.