المجلس التنفيذى للتأمين الصحى بالشرقية يوصى بالانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ترأس الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، اجتماع المجلس التنفيذى لفرع الشرقية عن شهر أغسطس 2022 والذى حضره مديرى الإدارات بالفرع ومديرى المناطق ومديرى المستشفيات ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع.

ورحب مدير عام الفرع بالحضور وشكرهم على أدائهم فى الفترة السابقة، وتمنى منهم مزيدا من العمل والجهد فى الفترة القادمة لخدمة المرضى بوحدات الفرع المختلفة.

وشدد على ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية لهم . والتزام جميع وحدات الفرع باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين والمرضى المترددين. وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة ومنها: الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، وزيادة نسبة الإشغال بجميع الأقسام، والإجراءات التى تمت بفرع الشرقية ووحداته بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء بالوحدات وتوفير موظف لمتابعة ذلك بكل وحدة، وزيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادات.

وفى نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش مع أعضاء المجلس لتقديم المقترحات أو حل المعوقات التى تواجه سير العمل وما يستجد من أعمال، وتم تكريم عدد من العاملين والمدرسات بمدارس التمريض بالفرع.



التكريم



المدير يكرم المجتهدين



تكريم العاملين



تكريم العاملين



تكريم العاملين بالتأنين الصحى