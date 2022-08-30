المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بأنواع مختلفة للمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 895 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 559 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى أ ا"، عامل، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 12 يناير من العام الجارى، ضبط في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته جوهر مخدر الهيروين والحشيش وأنواع أخرى، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين والحشيش وأنواع أخري، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.