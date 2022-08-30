القوات المشتركة العراقية تعلن انسحاب المتظاهرين وانتهاء الاحتجاجات المسلحة

كتب سمير حسنى

كشف اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن انسحاب كل المتظاهرين وانتهاء كافة المظاهرات المسلحة في محيط المنطقة الخضراء.

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، أن الأمور عادت الى طبيعتها في محيط المنطقة الخضراء وتم فتح الشوارع، مشددا على أن واجب القوات المشتركة الأساسي هو حفظ الأمن في البلاد.

من جانبه، قال الفريق الركن أحمد سليم، قائد عمليات بغداد، إنه تم تأمين المتظاهرين خلال انسحابهم بالكامل من محيط المنطقة الخضراء، مؤكدا فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة العراقية.

كان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للتعليق على أحداث العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، شن الصدر هجوما لاذعا ضد أنصاره، وأمهلهم 60 دقيقة للانسحاب من محيط المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى اعتذارا للشعب العراقي عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، قائلا: "أعتذر للشعب العراقى لأنه المتضرر الوحيد مما يحدث.. فالقاتل والمقتول فى النار".

وأعرب الصدر فى كلمة عن حزنه العميق لما آلت إليه الأحداث فى العراق، وأضاف الصدر خلال كلمة له تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: "وطنى بعد ما كان أسيرا للفاسد هو الآن أسيرا للعنف والفساد.. كنت أمل أن يكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان والأيدى والقلوب الصافية المحبة لوطنها".

وفور انتهاء كلمة الصدر، بدأ المسلحون والمتظاهرون فى الانسحاب من المنطقة الخضراء.