اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المشتركة العراقية تعلن انسحاب المتظاهرين وانتهاء الاحتجاجات المسلحة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:37 م
القوات المشتركة العراقية تعلن انسحاب المتظاهرين وانتهاء الاحتجاجات المسلحة اللواء تحسين الخفاجي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن انسحاب كل المتظاهرين وانتهاء كافة المظاهرات المسلحة في محيط المنطقة الخضراء.

 

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، أن الأمور عادت الى طبيعتها في محيط المنطقة الخضراء وتم فتح الشوارع، مشددا على أن واجب القوات المشتركة الأساسي هو حفظ الأمن في البلاد.

من جانبه، قال الفريق الركن أحمد سليم، قائد عمليات بغداد، إنه تم تأمين المتظاهرين خلال انسحابهم بالكامل من محيط المنطقة الخضراء، مؤكدا فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة العراقية.

 

كان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للتعليق على أحداث العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، شن الصدر هجوما لاذعا ضد أنصاره، وأمهلهم 60 دقيقة للانسحاب من محيط المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

 

قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى اعتذارا للشعب العراقي عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، قائلا: "أعتذر للشعب العراقى لأنه المتضرر الوحيد مما يحدث.. فالقاتل والمقتول فى النار".

 

وأعرب الصدر فى كلمة عن حزنه العميق لما آلت إليه الأحداث فى العراق، وأضاف الصدر خلال كلمة له تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: "وطنى بعد ما كان أسيرا للفاسد هو الآن أسيرا للعنف والفساد.. كنت أمل أن يكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان والأيدى والقلوب الصافية المحبة لوطنها".

 

وفور انتهاء كلمة الصدر، بدأ المسلحون والمتظاهرون فى الانسحاب من المنطقة الخضراء.

 

العراق

اخبار العراق

مظاهرات العراق

اشتباكات العراق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات فى العراق.. ونؤكد دعمنا لاستقراره

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:26 م

مقتدى الصدر عن الأحداث الجارية فى العراق: القاتل والمقتول فى النار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:10 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العراق: سقوط 4 صواريخ فى مجمع سكنى بالمنطقة الخضراء.. انفجار قرب مبنى تخزين الوقود بمحطة زابوروجيا النووية.. روسيا: هزات أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:00 م

العراق: القضاء يؤكد عدم النظر فى دعاوى حظر التجوال

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:18 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة