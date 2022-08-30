القبض على شاب قام بالاعتداء على والديه فى الغربية

تمكنت ضباط مركز شرطة زفتى التابعة لمديرية آمن الغربية، من إلقاء القبض على شاب قام بالتعدى على والدية بالضرب وطردهما من المقيمين به بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود بلاغا والدين ضد أبنهما بقرية شبرا ملس بدائرة مركز المركز، بالتعدى عليهما بالضرب والسب وطردهما من منزلهما، ليجبر والده على تحرير عقد بيع المنزل له، وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائى بدائرة مركز زفتى من القبض على المتهم وجرى اقتيادة إلى ديوان قسم الشرطة وتحرير محضر حمل رقم 7552 إدارى مركز زفتي.
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تمكنت ضباط مركز شرطة زفتى التابعة لمديرية آمن الغربية، من إلقاء القبض على شاب قام بالتعدى على والدية بالضرب وطردهما من المقيمين به بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.
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