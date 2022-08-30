اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:25 م
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القبض على ربة منزل وابنها لاتهامهما بسرقة حقيبة من محل مجوهرات فى الحوامدية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:04 م
القبض على ربة منزل وابنها لاتهامهما بسرقة حقيبة من محل مجوهرات فى الحوامدية مشغولات ذهبية -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة وابنها، لاتهامهما بسرقة حقيبة من محل مصوغات ذهبية في الحوامدية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام سيدة وطفل كان بصحبتها، بسرقة حقيبة من محل مصوغات ذهبية في الحوامدية.

 

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن السيدة وطفل كان بصحبتها استوليا على الحقيبة، وفرا هاربين، وكشفت التحريات هوية المتهمة، وبإعداد كمين له تم ضبطها، وبصحبتها ابنها.

 

وبمواجهة السيدة اعترفت بارتكاب الواقعة، واستغلال طفلها في السرقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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