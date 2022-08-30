اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودى.. تعرف عيها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:00 ص
الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودى.. تعرف عيها عداد كودى
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن الشروط والمستندات المطلوبة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع، وفيما يلي خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية:
 
 
1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء.
 
2-  تسجيل بيانات مقدم الطلب بالكامل.
 
3-  ارفق صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".
 
4- صورة من إيصال الممارسة.
 
5- صورة للعقار من الخارج .
 
6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد الكودى

وزارة الكهرباء

نظام الممارسة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة