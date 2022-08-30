الشرطة اللبنانية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا عبر البحر لأوروبا

أ.ش.أ

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) إحباط تهريب 26 شخصا في عملية هجرة غير شرعية عبر البحر من لبنان إلى إحدى الدول الأوروبية، كما ألقت القبض على 4 أشخاص متورطين في التخطيط للعملية.

وأكدت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن شعبة المعلومات توافرت لديها معلومات حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في منطقة المنية بمحافظة الشمال وذلك مقابل مبلغ 4000 دولار أمريكي للشخص الواحد.

وأضافت أن الشعبة كلفت دورياتها بتكثيف الجهود الاستعلامية لكشف هوية المتورطين لإحباط عملية التهريب، حيث توصلت إلى تورط 3 مواطنين لبنانيين بينهم سيدة بالاشتراك مع مواطن فلسطيني في الترتيب للعملية.

وأشارت إلى أن شعبة المعلومات أعدت فجر يوم الأربعاء الماضي كمينا محكما في منطقة المنية، نتج عنه القبض على اثنين من المتهمين وإحباط عملية تهريب 24 شخصا من الجنسية الفلسطينية ولبنانيين، كانوا على متن 3 سيارات متوقفة في المنطقة وبصدد التوجه إلى مكان وجود المركب لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من المواد الغذائية وأغراض شخصية عبارة عن 5 سترات نجاة في سيارة أحد المتهمين.

وأوضح البيان أن شعبة المعلومات تمكنت يوم الخميس الماضي من ضبط المتهمين الثالث والرابعة في منطقة البداوي بمحافظة الشمال، حيث اعترف المتهمون خلال التحقيقات بما نسب إليهم من اتهامات بالتخطيط ومباشرة تنفيذ عملية تهريب الأشخاص إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر بطريقة غير شرعية بالاشتراك مع آخرين، كما اعترف المتهمون بتقاضي 21500 دولار أمريكي -جرى ضبطه بحوزتهم- والمبلغ المتبقّي أخذه باقي المتورطين .

وأفاد البيان بأن الركاب اعترفوا بأنهم كانوا بصدد مغادرة الأراضي اللبناني إلى أوروبا مقابل مبلغ 4000 دولار أمريكي للشخص الواحد، فيما قررت الجهات القضائية إطلاق سراح الركاب وضبِط المبلغ، وسلمت المواد الغذائية إلى إحدى الجمعيات الخيرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة.