السيطرة على حريقين منفصلين بمركزى طهطا وأخميم دون حدوث إصابات بشرية

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز شرطة طهطا والثانى بدائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بكمية من المخلفات بجوار موقف طهطا دائرة قسم طهطا

حيث تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات أخشاب متهالكة داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كشونة مستقلة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بطهطا، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده" دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المدعو أحمد م ا خ 41 سنة موظف بالبنك ويقيم دائرة مركز طما أفاد بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث إشتعال ذاتي لارتفاع درجة الحرارة ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بدائرة مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بسيارة بشارع الإدارة الزراعية دائرة المركز، حيث تبين نشوب الحريق بسيارة ملاكي "ملك المدعو هيثم م ر ع 34 سنة تاجر ويقيم بندر أخميم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وأفادت والدة مالك السيارة المدعوة كوثر ع م ز 65 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أنه أثناء قيادة نجلها المذكور السيارة حدث ماس كهربائي بالسيارة مما نتج عنه نشوب الحريق وقام بتركها والتوجه لمحافظة القاهرة لقضاء بعض أعماله التجارية وأضافت بإحتراق السيارة ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.