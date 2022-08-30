السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

عبد الله محمود

بعد قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بدءا من 1 سبتمبر، خلفا للمستشار عزت أبو زيد، والذى انتهت ولايته اليوم، يستعرض اليوم السابع السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح، وأهم المناصب إلى أولها وتدرج فيها.

- من مواليد عام 1952 وتخرج من كلية الحقوق عام 1974 والتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1976.

- تدرج فى الوظائف بالنيابة الإدارية، بداية من توليه النيابة الإدارية ببنها، وطنطا، والإسكندرية، وشبرا الخيمة.

- عمل أيضا فى الدعوى التأديبية، والمكتب الفنى بشبرا الخيمة ، ومديرا للمكتب الفنى ببنها واخيرا عضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.