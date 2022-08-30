اليوم السابع
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السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 08:12 م
السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد النيابة الإدارية -أرشيفية
عبد الله محمود

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بعد قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بدءا من 1 سبتمبر، خلفا للمستشار عزت أبو زيد، والذى انتهت ولايته اليوم، يستعرض اليوم السابع السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح، وأهم المناصب إلى أولها وتدرج فيها.
 
- من مواليد عام 1952 وتخرج من كلية الحقوق عام 1974 والتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1976.
 
- تدرج فى الوظائف بالنيابة الإدارية، بداية من توليه النيابة الإدارية ببنها، وطنطا، والإسكندرية، وشبرا الخيمة.
 
- عمل أيضا فى الدعوى التأديبية، والمكتب الفنى بشبرا الخيمة ، ومديرا للمكتب الفنى ببنها واخيرا عضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

رئيس الجمهورية

النيابة الإدارية

عدلى عبد الفتاح

عزت ابو زيد



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