السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما تراه الهيئة مع ما يتناسب لتحقيق سياسة التطوير المنشودة.

ويتم تشغيل الخدمة الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022 حيث يتم قيام قطار 1904 مكيف) الإسكندرية / القاهرة( على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب 10 عربات ( 3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية ) وذلك طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.

كما سيتم، تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

وسيتم إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/ طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.

كما قررت الهيئة الغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.