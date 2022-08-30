السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "أ.س"، عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار فى الهيروين، كما عاقبت المتهم بالسجن سنة واحدة لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث طما مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين المخدر ، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف بدائرة المركز والقرى المجاورة لها ، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الهيروين كانت معدة للبيع وسلاح نارى بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.