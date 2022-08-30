السجن 3 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ح"، عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث طما مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز والقرى المجاورة لها ، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.