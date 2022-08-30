الرعاية الصحية: 950 ألف خدمة طبية قدمتها مستشفى السلام بورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاح جراحة تتم لأول مرة، لعلاج تيبس عظمي وبعضلات المفصل بالفك السفلي، باستخدام تقنية المنظار الضوئي، بمستشفى السلام بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة في بيانها، كانت المنتفعة تعاني من التيبس العظمي بمفاصل وعضلات مفصل الفك السفلي، إثر تعرضها لحادث سقوط فى الطفولة كان يُعيقها عن فتح الفم، وعليه تم مناظرتها بقسم الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، وتم التعرف على التاريخ المرضي لها، حيث تبين أن حادث سقوط تعرضت له في الطفولة يفسر حدوث تيبس المفصل بعد حدوث نزيف إثر السقوط، وعليه تقرر لها إجراء الجراحة.

واستكمل البيان، تم استخدام تقنية المنظار الضوئي لوضع الأنبوبة الحنجرية للمنتفعة، وذلك كبديلًا عن الشق الحنجري الذي كان يتم استخدامه قديمًا، حيث تم إزالة تيبس المفصلين وتسليك العضلات وإستعادة فتح الفم، وذلك حتى تصل فتحة فم المريضة للمعدل الطبيعي 45 مللي، مع ضبط الحركة المنتظمة للفك أثناء فتح و غلق الفم، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة جيدة.

هذا؛ ويشار أن مستشفى السلام بورسعيد نجحت في مطلع الشهر الجاري في الحصول على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لمدة عامين، وهو ما يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها مستشفى السلام بورسعيد لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ما يقرب من 950 ألف خدمة طبية، منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، وذلك ما بين خدمات بأقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلي إلى جانب الفحوصات الطبية وتشخيصية، وخدمات المستشفى في الرعاية المركزة والحضانات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية والتي تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.