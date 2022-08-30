الرئيس العراقى: الانتخابات الأخيرة لم تحقق تطلعات العراقيين

كتب أحمد عرفة

قال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤلمة، متابعا: علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية عاجزة.

وأضاف الرئيس العراقي، خلال كلمة له، أنه لا يمكن تفادي الأزمات بالتصريحات فقط، موضحا أن موقف مقتدى الصدر لوقف العنف كان شجاعا ومسؤولا.

وتابع الرئيس العراقي، أن قوى الأمن تعاملت بحكمة مع أحداث العنف، موضحا أن انتهاء أحداث العنف أمر ضروري لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية.

وقال الرئيس العراقي، إن ما يحدث هو نتيجة أزمة سياسية مستحكمة، لافتا إلى أن الأزمة ستتفاقم إذا استمر الوضع السياسي بدون إصلاح.

وتابع الرئيس العراقي: البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم، موضحا أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق تطلعات العراقيين.

وقال الرئيس العراقي، إن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات عقاب للأداء السياسي، مشيرا إلأى أن القوى السياسية تحتاج إلى مصارحة الشعب.