الرئيس السيسى يستقبل مسئولى "إينى".. ويؤكد: نتطلع لاستغلال أمثل لموارد مصر من الطاقة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية للبترول، وعدد من مسؤولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

ومن جانبه، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلي فى مصر بمجالات استكشاف وانتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخاً لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها.

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معربًا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معرباً عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

من ناحيته؛ أعرب رئيس شركة "إيني" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الايجابية التى تحققت خلال الاعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، مما كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، مما جعل مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.

واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما استعرض كذلك رئيس شركة إينى المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، باقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف الى انتاج حوالى 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.