اليوم السابع
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الدكتور محمد يس عميدًا لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:39 م
الدكتور محمد يس عميدًا لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس الدكتور محمد يس عميدًا لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد أحمد يس مصطفى أستاذ الفسيولوجي بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة للقيام بعمل عميداً للكلية.
 
 وقام رئيس الجامعة بتسليمه القرار، متمنياً له  التوفيق والسداد في مهمته، وحضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.  
 
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد يس شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.
 
 
 

الإسماعيلية

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