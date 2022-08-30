الخارجية السودانية تستدعي السفير الأثيوبي بالخرطوم وتستنكر تصريحاته

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استدعت وزارة الخارجية بالسودان، اليوم الثلاثاء، السفير يبتال أميرو سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدي الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن مدير عام الشؤون الأفريقية بالوزارة السفير فضل عبد الله فضل، نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلي بها لوسائل الإعلام بالأمس، وذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيجراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.

وأوضح السفير فضل عبد الله فضل للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما.