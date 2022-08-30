الحكومة: حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لا يمكن المساس بها وخطة شاملة لتطويرها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها، تواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها، مُوضحةً أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.
الحكومة: حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لا يمكن المساس بها وخطة شاملة لتطويرهاالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:41 ص
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
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