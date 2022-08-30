الحبس سنة لعاطل إثر اتهامه بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ف.م" عاطل بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث طما، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

تم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.