اليوم السابع
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الجيش التايوانى: طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية اقتربت من الجزيرة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:54 م
الجيش التايوانى: طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية اقتربت من الجزيرة الجيش التايوانى -أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش التايواني إطلاق طلقات تحذيرية لأول مرة تجاه طائرة دون طيار صينية اقتربت من حدود تايوان، موضحاً أن المسيرة غادرت باتجاه الصين عقب الطلقات التحذيرية، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.
 

وكان قد أعلن أسطول الولايات المتحدة السابع التابع لسلاح البحرية الأمريكية، أن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين "يو إس إس أنتيتام" و"يو إس إس تشانسيلورزفيل" أبحرتا عبر مضيق تايوان في مهمة روتينية.


وذكرت البحرية الأمريكية في بيان، أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني- أن إبحار السفينتين خلال مضيق تايوان، هو الإبحار الأول منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان خلال الشهر الجاري.

 


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الصين

حدود تايوان

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