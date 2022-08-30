"التونة العنيدة" تصل آخر محطات موسمها بأسواق الأسماك والكيلو بـ100 جنيه فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمثل أسماك التونة واحدة من أشهر وأفضل أنواع الأسماك التي يقبل عليها أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى من رواد وزوار دمياط، نظرا لارتفاع قيمتها الغذائية وتعدد استخدامها في الأطعمة المختلفة.

"اليوم السابع" التقى مع أحد تجار أسماك التونة في عزبة البرج للتعرف منه على أحجام التونة واسعارها وموسم تواجدها بالأسواق.

يقول خالد عبد النور، أحد التجار، إن أسماك التونة لها موسم محدد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من كل عام وهي فترة تنتشر فيها التونة بكل الأسواق وخاصة التونة البيضاء تتراوح أحجامها ما بين 7:10 كيلو جرامات تقريباً ويصل سعرها مع بداية الموسم 50 جنيها ثم تتزايد تدريجيا لتصل إلى 100 جنيه مع نهاية الموسم وهي تبلغ في الغالب مخلية عبارة عن لحم صافى.

يضيف عبد النور هذه الأسماك تستخدم في العديد من المأكولات منها كفتة ومقلي وتونة وصنيه وتمتاز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية المرتفعة ويقبل عليها محبي الاسماك ومحبي عمل التونة المنزلية وأصحاب مطاعم الماكولات البحرية.

وأشار عبد النور إلى أن هذه الاسماك يتم اصطيادها من حدود المياه الإقليمية وهي سمكة عنيفة وعنيدة وأوشكت حاليا على الانتهاء من الأسواق وهي لها طريقة معينة في التنظيف والخلي من العظام للحفاظ عليها.



احجام اسماك التونة



اسماك التونة



التونة