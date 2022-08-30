التصريح بدفن جثة رضيع لقى مصرعه غرقا داخل إناء ماء بطهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام طفل يبلغ من العمر عام يقيم بدائرة المركز جثة هامدة على إثر سقوطه داخل إناء مملوء بالمياه . وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة طفل رضيع على إثر سقوطه داخل إناء به ماء داخل المنزل وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوصول الطفل سيف ا ن ع البالغ من العمر عام ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة "إدعاء غرق.

وبسؤال والدته وردة م ح ع 25 سنة ربة منزل وعمه عتمان ن ع ح 22 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية أنه أثناء لهو الطفل المذكور بالمنزل سقط داخل إناء به ماء مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.