البحرية الكورية الجنوبية تشارك فى تدريبات عسكرية بحرية بقيادة أمريكا قبالة "غوام"

وأوضحت القوات المسلحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن تدريبات "باسيفيك فانغارد"(Pacific Vanguard) تجرى بدءا من 21 أغسطس، وانضمت إليها القوات البحرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، كما أرسلت البحرية الكورية مدمرة مونمو العظمى التي تزن 4,400 طن ومدمرة سيجونغ التي تزن 7.600 طن للمشاركة.

وأشارت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ إلى أنه خلال المناورات، شاركت القوات البحرية للخمس دول في عمليات بحرية مختلفة مثل عمليات الحرب المضادة للغواصات وعمليات الحرب الجوية وفعاليات تدريبات الصواريخ بالذخيرة الحية وإعادة التعبئة في البحر، وفقًا للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.