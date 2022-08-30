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"الباسنكوب" آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا جنوب البحر الأحمر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:30 ص
"الباسنكوب" آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا جنوب البحر الأحمر.. تعرف عليها الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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الباسنكوب آلة موسيقية مشهورة عند قبائل البجا بحلايب وشلاتين والبعض يطلق عليها الطنبورة وخاصة في قبائل العبابدة والنوبة، تعد الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا .. تعرف عليها في المعلومات الأتية: 

- تعد تلك الآلة رفيقة أهل البادية في رحلات الرعي في الاودية المختلفة، حيث يعزف بها الراعي ليجمع أغنامهم ويسلي وقته بالأغاني التراثية بها
 
- صديقة أهالي الجنوب في رقصاتهم المختلفة الشهيرة، وتعد أشهر آلة وترية في حلايب وشلاتين صنعت من عود الأشجار. 
 
- لا يقام فرح أو حفل زفاف إلا في وجود عازف الباسنكوب حيث أنها هي أساس الأفراح في حلايب وشلاتين 
 
- تشبه السمسمية وهي من الآلات التي لها تاريخ وانتشارها وتحريفها لالات شبيه لها كان البداية من الباسنكوب بحلايب وشلاتين
 
- يتم العزف على آلة الباسنكوب باستخدام اليد اليمنى فقط وتلك الآلة من الآلات القديمة ولم يحدث فيها تطور كبيرا، إلا أن اشكالها تغيرت من مقوسة الشكل الي مستطيلة الشكل وغلفت بالجلد للحفاظ على أصالة صوت الوتر.
 
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (1)
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (1)

الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (2)
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (2)

الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (3)
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (3)

الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (4)
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (4)

الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (5)
الباسنكوب آلة الفرح والعشق عند قبائل البجا (5)
 
 
 

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