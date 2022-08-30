الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يلتقى المؤسسات المرشحة لحضور مؤتمر المناخ

كتبت ــ منال العيسوى

ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، الخميس 8 سبتمبر بمقر الاتحاد العام، اجتماعا للتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تم ترشيحها لحضور فعاليات مؤتمر لتغير المناخ والتي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر 2022.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض الخبرات السابقة لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات إضافة لمحاوله التوصل لإطار عمل للجمعيات الأهلية المشاركة وغير المشاركة في حضور المؤتمر، ونوعية المشاركة في المنطقة الزرقاء، وغيرها من رسائل الدعوة وكسب التأييد لمطالب العمل الأهلى فى مصر.

كما يتضمن الاجتماع إبراز دور الدولة المصرية ومجالات تعزيز دور العمل الأهلي في مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف والوقاية، واستثمار المؤتمر للتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، للحصول علي تمويل مشروعات تنموية مستدامة.

جدير بالذكر، أن سكرتارية مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة قد وافقت على ترشيح عدد من مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى مؤتمر المناخ، بعد ترشيحهم من وزارة البيئة للخارجية المصرية والتي بدورها رشحتهم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.