الإسكندرية تنفذ خطة ترشيد الكهرباء وتكثف الحملات بالمولات والمنشآت العامة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى، كما وجه بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء.

وأكد الشريف، على ضرورة تنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية ، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافه المسئولين فى جميع المواقع الحكومية.

وفي هذا الصدد، قام حى العجمى برئاسة السيد موسي اعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء بشبكة الإنارة العامة شملت شارع الروضة الخضراء ابويوسف بحرى، شارع الهانوفيل الرئيسي و شارع ورشة البلاط بالهانوفيل، كما تم تركيب أبواب لأعمدة الإنارة العامة وتأمين وعزل الكابلات توفير شبكة هوائية بطول حوالى 400 متر واستكمال أعمال إنارة كوبرى الملح.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50٪، حيث تم تفعيل خطة ترشيد الإنارة بشوارع: جعفر واطفاء 2 ذراع، إسماعيل غانم واطفاء 4 أذرع رياشي، وإطفاء 3 أذرع بقطاع المتاجر، وإطفاء 3 أذرع في ش ابن محاسن، وإطفاء 4 أذرع بمنطقة محرم بك الترام، وإطفاء 12 عامود، شارع غميره وإطفاء 6 أعمدة في شارع عبد الحميد بدوي علي الجانبين، وإطفاء 7 أعمدة من اول منطقة سوتر حتي شامبليون، فضلا عن تركيب 17 باب للأعمدة بشارع الإسكندر الأكبر من قنال السويس حتى سوتر على الجانبين وش البطالسة .

وشهد حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50 %، حيث تم ترشيد الطاقة بعدد 20 عامود من إجمالي 60 عامود فى عزبة ابراهيم صالح وعدد 18 من 55 عامود بعزبه ابراهيم صالح، فضلا عن 5 كشافات من 15 عامود بمنطقة الكينج.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء علاء يوسف اعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50 %، حيث تم تفعيل خطة ترشيد الإنارة بطريق اسكندرية - مطروح الساحلى من ك 34 حتى ك 62 ، طريق برج العرب -الكافورى، طريق المطار، طريق برج العرب - الغربنيات، بما لا يؤثر على حركة السير أو يؤثر علي سلامة المواطنين.

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بتفعيل ترشيد استهلاك الكهرباء بعدة مناطق بنطاق الحى، حيث تم فصل عدد 777 عمود من اجمالى 1697 وغلق عدد 30 منشآة وفرض غرامات فورية تقدر ب 33 الف جنيه لعدم الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال اسبوع .

بينما واصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء، بنسبة 50 % من إضاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، حيث تم تخفيض إنارة 80 كشاف من إجمالي 157 بالطريق الزراعي، وإطفاء 27 من 57 بأبيس الاولي، وإطفاء 20 من 38 بالجمالية، وإطفاء 29 عامود ديكوري من 49 بشارع المشير، وإطفاء 10 من 18 من كوبري استانلي حتي نادي المعلمين.

على الصعيد ذاته، تم استكمال دهان الأعمدة، حفاظا علي المظهر العام واستعدال الأعمدة المائلة بالطريق الزراعي، كما تم تركيب 6 أعمدة داخل حديقة انطونيادوس، وتم إصلاح الكابلات الكهربائية، وإنارة 11 كشاف بشارع أبو قير من جناكليس حتي الإقبال، وتم إطفاء مفتاح النهار بشارع الترعة المردومة، وتلافي الإضاءة نهارا.