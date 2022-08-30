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الإحصاء: 4 ملايين دولار تراجعا بواردات مصر من الشاى مايو الماضى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:00 ص
الإحصاء: 4 ملايين دولار تراجعا بواردات مصر من الشاى مايو الماضى شاى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا طفيفا في واردات مصر من الشاي في شهر مايو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشاي نحو 22 مليونا و544 ألف دولار، بينما كانت نحو 27 مليونا و79 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار.

 

وتعتبر واردات الشاي ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و154 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل نحو مليار و244 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 89 مليون و690 ألف دولار.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العجز فى الميزان التجارى سجل تراجعا ملحوظا، ليصل إلى 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت نحو 35.8٪.

 

وتراجعت قيمة الواردات المصرية خلال تلك الفترة بنسبة 11.1٪ حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو  2022  مقابل  7.45 مليار  دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها بترول خام بنسبة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة  18.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  17.4٪).

 


جهاز الإحصاء

واردات الشاي

شاى

اخبار الاقتصاد



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