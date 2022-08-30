اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:30 ص
أكرم القصاص
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الإحصاء: تراجع معدل ختان الإناث حتى 19 سنة إلى 14%.. مقابل 21% عام 2014

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:04 ص
الإحصاء: تراجع معدل ختان الإناث حتى 19 سنة إلى 14%.. مقابل 21% عام 2014 اللواء خيرت بركات
كتب مدحت عادل

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كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم نتائج المسح الصحى السكانى، حيث تراجع معدل الإنـجاب الى 2.85 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 في عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة مما يساهم في تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكانية. 
 
وقال اللواء خيرت بركات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم، أن بيانات المسح تــؤكد إستمـرار العلاقـة بيـن التعليــم ومستويــات الإنـجاب وإستخدام تنظيم الأسـرة، والتي تؤكـد ضـرورة إستمـرار الإهتمام بتعليم المرآة لمـا لـه من آثـر في خفض معدلات الإنـجاب وإرتفاع مستوى استخدام تنظيم الأسرة.
 
وأظهرت مؤشرات الإنـجـاب فى المسـح إتساقهـا مع المؤشرات المحسوبة من الإحصاءات الحيويــة (معـدل الإنـجـاب ومعــدل المواليـد)، كما تشير البيانات إلى حدوث إنـجازات فى خفض معدلات الإنـجاب في المناطق الجغرافية المختلفة بدرجات متفاوته، وهو ما  يتطلب دراسة عاجله للوقوف على محددات وأسباب ذلك والذي يمكن الإستفادة منه فى وضع برامج وتدخلات فى المناطق الجغرافية المختلفة.
 
وأظهـرت النتائـج كذلك تحسن واضح في مؤشرات رعاية الحمل والولادة، وفى المقابل ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بشكل كبير ويمثل ذلك عبأ على القطاع الحكومى بوجه خاص والأسر بوجه عام.
 
كما تشير النتائج إلى إنخفــاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنة لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014  نتيجة للجهود الكبيرة خلال السنوات السابقة، ولإستمرار الإنخفاض يجب الإهتمام بتوعية أفراد المجتمع لتغير الإتجاهات نحو ختان الإناث وكذلك تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الممارسة.
 
وتشير البيانات الى إنخفاض وفيات الأطفال (1-4)سنوات لتصل إلى 3 طفل لكل 1000مولود مقابــل 5 في 2014، بينمــا تشيــر البيانــات الى إرتفــاع مستــوى الأنيميــا للأطفـال اقــل من خمس سنوات لتصل الى 43% مقابل 27% في عام 2014.

وزيره التخطيط

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