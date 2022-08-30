الأوقاف تعقد أمسية بالابتهالات الدينية فى مسجد الحسين مساء اليوم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عقد الأمسية الابتهالية الثانية بمسجد الإمام الحسين اليوم عقب صلاة العشاء ومقرأة كبار القراء الثالثة بالمسجد نفسه العاشرة صباح السبت، يأتى فى إطار حرص الوزارة على إحياء مدرسة التلاوة والابتهال المصرية واستعادة أمجادها بالمكانة التى تستحقها وكلنا ثقة فى هذا الجيل العظيم من القراء والمبتهلين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، تنظيم أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى، لافتة إلى أن الأمسية ستتضمن إنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيرى من مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء مباشرة، والدعوة مفتوحة للجميع.

وفيما يلى المبتهلين المشاركين فى الأمسية:

1. المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.

2. المبتهل/ شريف عبد المنعم خليف.

3. المبتهل/ محمد الصعيدي.

4. المبتهل/ أحمد البشتيلي.

5. المبتهل/ إبراهيم راشد.

6. المبتهل/ محمد الجزار.

7. المبتهل/ أحمد أبو خطوة.

8. المبتهل/ بلال مختار.

9. المبتهل/ محمد على جابين.

10. المبتهل/ محمود عوض الله.