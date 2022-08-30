الأمم المتحدة تطلق نداءً بـ161 مليون دولار للإغاثة فى باكستان

كتبت : هند المغربي

تطلق الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (30 أغسطس) نداء عاجلا بقيمة 161 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية والنقدية الضرورية لحوالى مليون شخص فى مقاطعات بلوشستان والسند والبنجاب وخيبر بختونخوا.

وكان مركز إعلام الأمم المتحدة اكد أن برنامج الأغذية العالمى يعمل على توسيع دعمه لتقديم المساعدات الغذائية بسرعة فى باكستان حيث تقوم الحكومة بتقييم الأوضاع فى أعقاب الفيضانات التى أودت بحياة ما يقرب من ألف شخص وشرّدت 33 مليون شخص.

ووفق البيان الأممى " يعمل برنامج الأغذية العالمى مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والشركاء على توسيع نطاق المساعدات الغذائية. من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، التى أعلنت حالة طوارئ وطنية والاستجابة فى تنسيق التقييمات وتوجيه الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين من الفيضانات.

من جانبه، دعا جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى البلاد، إلى "تقاسم الأعباء والتضامن" على الصعيد الدولى فى أعقاب "كارثة ناجمة عن تغير المناخ".

وأضاف البيان " يهدف برنامج الأغذية العالمى إلى الوصول إلى ما يقرب من نصف مليون شخص فى مقاطعات بلوشستان التى تضررت بشدة حيث يدعم بالفعل ما يقرب من 42 الف شخص فى خمس مقاطعات – والسند.

ولفت البيان إلى أن عمليات التوزيع معلّقة حاليا بسبب مياه الفيضانات التى عطلت الوصول فى جميع أنحاء البلاد، كما عطلت المياه حياة الناس وسبل عيشهم فى مقاطعتى خيبر بختونخوا والبنجاب، وتضرر أو تم تدمير أكثر من 100 جسر و3,000 كيلومتر من الطرق، وهلك حوالى 800,000 من الحيوانات، وتضرر مليونا فدّان من المحاصيل والبساتين.

وحذر هارنيس من أن الوضع الإنسانى من المتوقع أن يزداد سوءا، مع توقع ارتفاع الأمراض وسوء التغذية إلى جانب عدد المقاطعات التى أبلغت عن تأثرها.