اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية فى إثيوبيا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:44 ص
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية فى إثيوبيا تيجراى - أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع فى شمال إثيوبيا لا يزال يثير القلق مما أدى إلى حدوث نزوح فى مناطق الخطوط الأمامية فى أمهرة وأفار، وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

 

وأضاف المتحدث الأممى "فى أمهرة، تم فرض حظر تجول فى ديبارك وديسى من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مما يؤثر على حركة المدنيين، والوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية، والأعمال التجارية"

 

وأفاد دوجاريك أنه تم تعليق عملية تسليم الإمدادات الإنسانية عن طريق البر إلى تيجراى منذ الأسبوع الماضى، فى 24 أغسطس، وبالمثل، لم تتمكن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من السفر من تيجراى وإليها منذ 25 أغسطس، مما أوقف عملية نقل المبالغ النقدية اللازمة للأغراض التشغيلية وكذلك تناوب العاملين فى المجال الإنساني.

 

وقال دوجاريك: "نواصل مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين حيثما يسمح الوضع الأمنى بذلك"، أوضح دوجاريك أن الشركاء فى المجال الإنسانى استأنفوا توزيع المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الحيوية الأخرى.

 

وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى جميع أطراف النزاع من أجل تسهيل استئناف المرور السريع ودون عوائق للعاملين فى المجال الإنسانى والإمدادات إلى جميع أنحاء شمال إثيوبيا بموجب القانون الإنسانى الدولي.


الأمم المتحدة

اثيوبيا

تيجراي

العنف



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