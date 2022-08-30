الأغذية العالمى يرفع دعمه فى باكستان لتضرر 33 مليون شخص فى الفيضانات

كتبت : هند المغربي

أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع دعمه لتقديم المساعدات الغذائية بسرعة في باكستان حيث تقوم الحكومة بتقييم الأوضاع في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما يقرب من ألف شخص وشرّدت 33 مليون شخص.

ووفق البيان الاممى " يعمل برنامج الأغذية العالمي مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والشركاء على توسيع نطاق المساعدات الغذائية. من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، التي أعلنت حالة طوارئ وطنية والاستجابة في تنسيق التقييمات وتوجيه الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين من الفيضانات.

من جانبه، دعا جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في البلاد، إلى "تقاسم الأعباء والتضامن" على الصعيد الدولي في أعقاب "كارثة ناجمة عن تغير المناخ."

وأضاف البيان " يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى ما يقرب من نصف مليون شخص في مقاطعات بلوشستان التي تضررت بشدة حيث يدعم بالفعل ما يقرب من 42 الف شخص في خمس مقاطعات – والسند.

ولفت البيان الى أن عمليات التوزيع معلّقة حاليا بسبب مياه الفيضانات التي عطلت الوصول في جميع أنحاء البلاد، كما عطلت المياه حياة الناس وسبل عيشهم في مقاطعتي خيبر بختونخوا والبنجاب، وتضرر أو تم تدمير أكثر من 100 جسر و3,000 كيلومتر من الطرق، وهلك حوالي 800,000 من الحيوانات ، وتضرر مليونا فدّان من المحاصيل والبساتين.

وحذر هارنيس من أن الوضع الإنساني من المتوقع أن يزداد سوءا، مع توقع ارتفاع الأمراض وسوء التغذية إلى جانب عدد المقاطعات التي أبلغت عن تأثرها.