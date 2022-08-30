الأغذية العالمى: سفينة محملة بـ 37 ألف طن قمح تغادر أوكرانيا متجهة لليمن

كتبت : هند المغربي

غادرت اليوم الثلاثاء، سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من ميناء يوزني (بيفديني) الأوكراني على البحر الأسود محملة بحبوب القمح المخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية التي ينفذها البرنامج في اليمن. وفق بيان البرنامج الاممي

ووفق بيان البرنامج الأممى سيتم طحن كمية الحبوب التي تبلغ 37000 طن إلى دقيق قبل شحنها إلى اليمن، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص من الجوع الحاد - وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة.

وستوفر الحبوب 50 كجم من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد وستساعد برنامج الأغذية العالمي على سد الفجوات العاجلة في المساعدات.

وقال ريتشارد راجان، ممثل رنامج الأغذية العالمي في اليمن: "كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة الضربة القاضية لليمن الذي يعاني من نزاع طويل الأمد، والأزمة الاقتصادية المترتبة عليه، وتضاؤل الأموال المخصصة للاستجابة الإنسانية." وأضاف: "من الضروري إعادة تدفق السلع إلى البلاد وخاصة الحبوب - للأغراض الإنسانية والتجارية. وهذا أمر مهم للغاية للحفاظ على ثبات الأسعار."

وأضاف الممثل الاممى في اليمن " عودة الحبوب الأوكرانية للعمليات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن سيكون لها فائدة مزدوجة لكل من الاقتصاد الأوكراني والسكان المعرضين لخطر المجاعة في مناطق العالم الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية مثل اليمن لافتا الى انه يعتمد اليمن بشكل خاص على الواردات المباشرة من القمح من روسيا وأوكرانيا وهو من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي لليمنيين. وكان ما يقدر بنحو 46 في المائة من واردات اليمن من القمح لعام 2021 يأتي من أوكرانيا وروسيا.