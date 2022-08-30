الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل والعظمى 33 درجة

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسنًا في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية ، حيث نشهد أجواء صيفية مستقرة على أغلب الأجواء نتيجة التأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية من البحر المتوسط وامتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، استمرار هذه الأجواء على مدار الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال تلك الفترة ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

توقعت"غانم" أيضا سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الجنوبية وجنوب سيناء قد تكون رعدية أحيانا.