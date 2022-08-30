اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:55 م
أكرم القصاص
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الأردن يعرب عن قلقه إزاء الوضع فى العراق ويدعو للحوار

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:40 م
الأردن يعرب عن قلقه إزاء الوضع فى العراق ويدعو للحوار الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعرب الأردن عن قلقه البالغ إزاء الوضع في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تجاوز الأزمة بالحوار.

وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق الشقيق.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، عن أملها في أن يتجاوز الأشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني، حمايةً لأمن العراق واستقراره ومكتسباته وسلامة مواطنيه ومصالحهم.

وشددت على تضامن الأردن المطلق مع العراق الشقيق وجهوده لحماية أمنه واستقراره اللذين يشكلان ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

 


الاردن

العراق

بغداد

وزارة الخارجية الأردنية



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