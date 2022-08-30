استمرار مشروعات الرصف بدسوق وحملة لإزالة التعديات بالحامول.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز ومدينة دسوق، استمرار سير العمل بمشروعات الرصف بطريق المستشفى العام، شارع قصر الثقافة، بوابة الاستاد الخلفية، كما شهد مركز الحامول حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استكمال الإعمال بإنشاء صفايات الأمطار، ورفع المطابق وتركيب بلدورات بالمناطق الجارى رصفها بطريق المستشفى العام، بالإضافة إلى استكمال أعمال تركيب البلدورات قبل أعمال الرصف، بالمناطق الجاري رصفها بطريق المستشفى العام، استعداداً للرصف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار الحملات اليومية المكبرة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة بمنطقة "دوران أبو النور، الكوبري الحديد، منطقة حلقة الأسماك"، لتيسير حركة المرور، ورفع المفروشات بالشارع، و التي تعيق حركة المرور والتحفظ عليها ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة، وأمام المحلات التجارية، وفتح الشارع للمارة، ورفع جميع الباعة اعلي الكوبري الحديد، لتيسير حركة المرور، وتحرير محاضر للمخالفين.



أعمال التطوير بشوارع دسوق



التطوير بشوارع دسوق



حملة بالحامول لإزالة الإشغالات