استمرار فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وحملات تشجير مكبرة بمركز أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تشجير وزراعة أكثر من 150 شجرة بمركز أسيوط، ومسار رحلة العائلة المقدسة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، والتى تحظى بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود المصرية فى ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، ورؤية واستراتيجية مصر 2030.



وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء، وتسخير الإمكانيات لدعم، وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين خاصة مع الاهتمام الذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم زراعة شتلات الأشجار بمسار رحلة العائلة المقدسة، وطريق (أسيوط/درنكة)، وطريق مطار أسيوط، ومدينة ناصر الجديدة "الهضبة الغربية" تحت اشراف، ومشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد ثابت نائب رئيس المركز ومسئولى البيئة، والزراعة بالمركز على أن تستمر تلك الحملات لتشمل جميع انحاء المراكز والأحياء.



وأضاف اللواء عصام سعد، أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبى الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لزيادة الرئة الخضراء فى المدن العمرانية المختلفة، والتى تم رفع كفاءتها، وتطويرها على أن اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسؤولى وزارة الزراعة، وذلك لاستغلالها لتكون حدائق مركزية.



وأشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية، وتنفيذ حملات، وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التى تصلح لتكون حدائق، ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذى يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين ما يسفر عن إحداث نقلة نوعية حضارية.



وأشار المحافظ، إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة، والمحافظة على تلك الأشجار التى تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادى وصحى على المواطنين.































