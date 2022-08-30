استمرار زراعة الأشجار المثمرة وترشيد استهلاك الكهرباء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات اليومية لزراعة الأشجار على جانبى المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التى تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية



وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بزراعة 100 شجرة مثمره بالوحدة المحلية بالملاك كما قامت رئاسة مدينة القنايات بترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتخفيض الإنارة لـ 1665عامود إنارة بنطاق المدينة.