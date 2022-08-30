استعدادات مكثفة من وزارة التموين لإطلاق معرض "أهلا مدارس"

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعدادات بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإطلاق معرض " أهلا مدارس " 2022 اعتبارا من بعد غدا الخميس ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

يتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب" كما يتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس " اليونيفورم " لطلاب المدارس.

وسيشارك فى المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الانترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، ومشاركة كبرى الشركات لطرح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته حيث سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.

وكان المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن المعرض سيتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%، كما سيتم توزيع العديد من نقط التطهير داخل المعرض، بجانب أيضا زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أى تزاحم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة حيث سيتم توفير ملابس الطلاب "اليونيفورم" وأيضا تخصيص جناح لعرض أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وكذلك عروض الانترنت بأسعار مخفضة لافتا إلى أن الهدف من المعرض هو تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة.