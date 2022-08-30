"استعادة روح الأمة" ومهاجمة ترامب.. أسلحة بايدن للترويج لحزبه قبل التجديد النصفى

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى فيلادلفيا الخميس المقبل لإلقاء خطاب فى أوقات الذروة حول المعركة المستمرة من أجل "روح الأمة" وهى عبارة استخدمت فى الماضى لوصف الكفاح من أجل الديمقراطية فى مواجهة ما وصف بـ"المعارضين المتطرفين".

يأتى الخطاب بعد أسبوع من عودة بايدن إلى مسار الحملة بخطاب قدم فيه أقوى انتقاد وجهه للجمهوريين حيث وصف سياسات ترامب السابقة بـ "شبه الفاشية"، وأشارت مجلة بوليتكو إلى أن هجمات بايدن على الجمهوريين زادت حدتها بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر

ومن المقرر أن يلقى بايدن الخطاب يوم الخميس خارج قاعة الاستقلال، حيث تمت مناقشة إعلان الاستقلال والموافقة عليه، وبعد ذلك تمت كتابة دستور الولايات المتحدة.

وبحسب البيت الأبيض، رحلة فيلادلفيا واحدة من ثلاث رحلات خطط لها بايدن إلى ولاية بنسلفانيا فى الأيام المقبلة كما سيسافر أيضًا إلى ويلكس بارى، بنسلفانيا، يوم الثلاثاء لمناقشة أجندته حول العنف المسلح، وسيتوجه إلى بيتسبرج فى يوم العمال للاحتفال بـ " كرامة العمال الأمريكيين ".

وقالت بوليتكو إن "استعادة روح الأمة" هو احد وعود بايدن الانتخابية التى كررها خلال حماته 2020 وهو ما يحاول الرئيس الأمريكى تحقيقه بالتزامن مع التجديد النصفى، حيث يعمل على تكثيف ظهوره العلنى فى الوقت الذى يسعى فيه إلى الترويج لفوزه التشريعى الصيفي.

واختار يايدن ولاية بنسلفانيا لبدء جولاته لأنها مسقط رأسه حيث وقد لد هناك وظهر لأول مرة فى حملته الرسمية لعام 2020 فى فيلادلفيا فى مايو 2019.