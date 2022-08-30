استطلاع: أكثر من خمسى الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية خلال عقد

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من خمسي الأمريكيين يعتقدون أن الحرب الأهلية محتملة إلى حد ما على الأقل في السنوات العشر المقبلة ، وهو رقم يرتفع إلى أكثر من النصف بين الجمهوريين.

وتأتى نتيجة الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "يوجوف" ومجلة "ذا أيكونومست" وسط تصريحات غاضبة من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، بعد نتائج مماثلة في استطلاعات الرأي الأخرى.

وتوقع السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام ، حدوث "أعمال شغب في الشوارع" إذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب بسبب احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي مواد استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب هذا الشهر.

وتلقى جراهام توبيخًا واسع النطاق، وقالت مارى ماكورد، نائب المدعي العام السابق ، لشبكة CNN: "إنه أمر غير مسئول بشكل لا يصدق أن يقوم مسئول منتخب بتهديدات عنف مستترة ، لأن قوات تطبيق القانون ووزارة العدل.. يؤديان وظيفتهما".

وأشارت ماكورد ، إلى قوله "الناس غاضبون ، وقد يكونون عنيفين" ،معتبرة أن التصريح أظهر أن "ما يعرفه [ترامب] وما يعرفه ليندسي غراهام أيضًا ... هو أن الناس يستمعون إلى ذلك وأن الناس في الواقع يحشدون ويستجيبون . كان ما حدث فى 6 يناير هو نتيجة نفس النوع من التكتيك الذي اتخذه الرئيس ترامب وحلفاؤه."

وارتبطت تسع حالات وفاة بما في ذلك حالات الانتحار بين ضباط الشرطة بهجوم الكابيتول في 6 يناير 2021 ، عندما طلب أنصار ترامب "القتال مثل الجحيم" لإلغاء هزيمته على يد جو بايدن فى محاولة لإيقاف التصديق على نتائج الانتخابات.

منذ ذلك الحين ، تصاعدت المخاوف من العنف السياسي.

ويعتقد معظم الخبراء أن نزاعًا مسلحًا واسع النطاق ، مثل الحرب الأهلية الأمريكية في 1861-1865 ، لا يزال غير مرجح.

لكن الكثيرين يخشون زيادة الانقسام السياسي والعنف السياسي الواضح ، خاصة وأن السياسيين الجمهوريين الذين يدعمون كذبة ترامب بشأن التزوير الانتخابي يخوضون انتخابات الكونجرس على مناصب الحاكم والمناصب الرئيسية في انتخابات الولايات.

ووفقا للاستطلاع، قال 65٪ من جميع المستطلعين إن العنف السياسي قد ازداد منذ بداية عام 2021. ويعتقد 62٪ أن العنف السياسي سيزداد في السنوات القليلة المقبلة.

سُئل المشاركون أيضًا: "بالنظر إلى السنوات العشر القادمة ، ما مدى احتمالية اندلاع حرب أهلية في هذا البلد برأيك؟"

من بين جميع المواطنين الأمريكيين ، قال 43٪ أن الحرب الأهلية كانت محتملة إلى حد ما على الأقل. وكان هذا الرقم بين الديمقراطيين والمستقلين 40٪. لكن من بين الجمهوريين ، قال 54٪ إن الحرب الأهلية كانت محتملة إلى حد ما على الأقل.